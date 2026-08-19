POLITICO ITALIA Il ministro del Turismo Mazzi: "Col governo Meloni tanti in più gli italiani in vacanza" Caso Santanchè, il 4 novembre udienza alla Corte Costituzionale per la querelle tra Senato e Procura di Milano

Mentre c'è attesa per quanto diranno i leghisti Massimiliano Romeo e Attilio Fontana domani, ospiti della Versiliana, dopo le ultime esternazioni nelle quali chiedono rinnovamento all'interno della Lega, partito diviso tra chi ritiene che Matteo Salvini debba fare un passo indietro e chi lo difende, come il presidente della Camera Lorenzo Fontana, a Bar Italia, tour estivo di Fratelli d'Italia, tappa abruzzese di Alba Adriatica, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli chiede provocatoriamente.

Accanto a lui il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, secondo il quale col governo Meloni sono tanti di più gli italiani in vacanza. A proposito di ministri del turismo, il 4 novembre è prevista l'udienza davanti alla Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato contro la Procura di Milano, per il caso Santanchè. Al centro alcuni contenuti di posta elettronica e audio-registrazioni occulte di conversazioni della senatrice di Fratelli d'Italia, acquisite dai magistrati ma che secondo il Senato avrebbero leso le prerogative parlamentari dell'ex ministra, che figura tra gli imputati nel procedimento per presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps.

Nel video gli interventi di Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia, e di Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo





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