POLITICA ITALIA Il ministro dell'Economia Giorgetti: "L'Italia tiene nonostante le incertezze" Intanto la Lega cambia nome del partito e toglie "Salvini premier". Presentati i ricorsi contro la legge elettorale

Il ministro dell'Economia Giorgetti alle commissioni di bilancio di Camera e Senato illustra il documento programmatico di finanza pubblica, dove ha sottolineato la significativa capacità di tenuta dell'economia italiana, ha detto, nonostante le incertezze che possono modificare le prospettive economiche. La flessibilità, ha spiegato, serve ad investimenti strategici e a proteggere i cittadini dall'inflazione.

Intervenendo alla stampa estera per presentare la manifestazione di sabato, dal titolo “La via maestra”, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini parla di cosa si attende dal prossimo bilancio. A

l Consiglio federale della Lega Matteo Salvini ha annunciato di cambiare il simbolo del partito, cancellando il riferimento a “Salvini premier”, per adeguarsi alla nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome di un candidato dell'intera coalizione. Lui e i vice segretari si sono dimessi in vista del congresso. Intanto ieri sono stati sollevati sei punti nei ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale: premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, modalità di assegnazione dei seggi, alternanza di genere, firme per la presentazione delle liste, indicazione del candidato premier.

Nel video l'intervento di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil

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