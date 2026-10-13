Il ministro dell'Economia parla in un'Aula deserta

Via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio, in un'Aula di Montecitorio però deserta. Non è certo felice, il ministro Giorgetti, dell'Aula di Montecitorio vuota mentre sta parlando, e La Repubblica racconta di aver raccolto il suo sfogo, “questi non hanno voglia di lavorare di lunedì, ma pare neanche di martedì”, avrebbe detto al quotidiano. La capogruppo del Pd la commenta così. La Camera approva la risoluzione di maggioranza che da' via libera allo scostamento di bilancio, ed è lo stesso ministro a preconizzare nubi nere all'orizzonte.

Nel video gli interventi alla Camera di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e di Chiara Braga, capogruppo deputati Partito Democratico









