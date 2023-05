EMILIA ROMAGNA Il ministro della Salute Schillaci: "Andate in vacanza in Romagna, nessun rischio sanitario" Domani il monitoraggio delle acque da Arpae e la visita del presidente della Repubblica Mattarella nelle zone alluvionate

Rimane solo un'allerta gialla, dopo due settimana di allerta rossa, nelle zone colpite dall'alluvione. E' dovuta alle criticità della pianura bolognese, ravennate e forlivese, per l'elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Fenomeni comunque in progressiva diminuzione.

Domani parte il monitoraggio delle acque di balneazione da parte di Arpae Emilia-Romagna, a pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione balneare, il 2 giugno. I 98 punti di monitoraggio per le acque di balneazione lungo il litorale emiliano romagnolo, sono fissati dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, comunque tranquillizza: “Non rinunciate alle vacanze in Romagna – dice – E' urgente rimuovere prima possibile l'acqua stagnante in alcune città, perché può essere veicolo di infezione. A Conselice è stata rimossa, ma si sta procedendo giustamente con le vaccinazioni antitetaniche – continua il ministro, che ha sentito a tal proposito l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini – Ma non c'è ragione per ritenere che vi sia emergenza sanitaria, dunque si può tranquillamente andare in vacanza in Romagna”, conferma.

Sempre domani grande attesa per la visita del presidente della Repubblica Mattarella tra Faenza, Forlì e Modigliana. A Forlì potrebbe incontrare, in mattinata, soccorritori e cittadini, mentre nel pomeriggio a Faenza i sindaci. Previsto anche uno spostamento in elicottero a Modigliana, uno dei paesi dell'area rimasto quasi isolato dopo i nubifragi.

