Il ministro della Salute Schillaci: "Aumenteremo i fondi destinati alla prevenzione"

Alla vigilia dell'apertura ufficiale del vertice G7 di Kananaskis, Canada, si è svolto un lungo colloquio tra i leader europei e il primo ministro di Ottawa, Carney. Con Giorgia Meloni c'erano il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer, col quale la presidente italiana ha avuto un bilaterale, per parlare in modo più approfondito dei pressanti temi dell'agenda internazionale, a partire dal Medio Oriente e dal conflitto in Ucraina.

Intanto l'apertura del nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran ha mandato in subbuglio i mercati petroliferi, e il riflesso sui prezzi alla pompa di benzina non si è fatto attendere, dopo due settimane torna sopra quota 1,7 euro per litro, e il gasolio sopra 1,6.

L'inflazione invece a maggio cala dello 0,1% rispetto ad aprile, crescono i prezzi del carrello della spesa però, ed è motivo di opposte considerazioni tra maggioranza e opposizione.

A proposito di sanità, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sono aperti a Napoli gli Stati generali della prevenzione, promossi dal ministero della Salute: la presidente Meloni, intervenuta in videomessaggio, ha detto che la prevenzione è il miglior farmaco per vivere meglio, mentre il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ricordato che oggi solo il 5% del fondo sanitario nazionale è destinato alle attività di prevenzione, ed è intenzione del governo aumentare il fondo, di comune accordo col ministero dell'Economia.

Nel video gli interventi di Claudio Borghi, senatore Lega, e di Marianna Ricciardi, deputata Movimento 5 Stelle