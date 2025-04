POLITICA ITALIA Il ministro Giorgetti: "Crescita rivista al ribasso, previsioni complicate" Nel nuovo Documento di finanza pubblica approvato nel consiglio dei ministri "Stime al +0,6% quest'anno, di fatto abbiamo dimezzato"

Il governo nel consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Def, Documento di economia e finanza, ora ribattezzato Documento di finanza pubblica, ha precisato il ministro dell'Economia Giorgetti, con le stime di Pil e debito per il triennio, ma senza effetto dazi. Ciò nonostante, ha continuato il ministro, il profilo di finanza pubblica con riferimento all'indebitamento netto si mantiene al 3,3% nel 2025, al 2,8% nel 2026 (scendendo dunque sotto al 3%), e al 2,6% nel 2027. Previsioni di crescita del 2025 quindi necessariamente ridotte, ha ribadito Giorgetti, ma questo piano non sconta la riprogrammazione del Pnrr che sarà eseguita entro maggio.

Dal ministro dell'Agricoltura Lollobrigida presentato infine un nuovo disegno di legge per la tutela dei prodotti made in Italy, con tre nuovi reati, agropirateria, frode alimentare e il reato specifico di “commercio di alimenti con segni mendaci”, per contrastare le pratiche ingannevoli relative all'etichettatura e alle indicazioni sui prodotti, il cosiddetto italian sounding.

Nel video l'intervento di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia

