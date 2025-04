POLITICA ITALIA Il ministro Giorgetti: "Finanze pubbliche migliorate nel 2024" Il titolare del ministero dell'Economia in audizione ha presentato il Dfp, Documento di Finanza Pubblica

La presidente Meloni è a Washington per l'atteso bilaterale col presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo il programma diffuso dalla Casa Bianca il primo appuntamento tra i due era per pranzo, alle ore 12, quando però in Italia erano le ore 18, incontro chiuso alla stampa, mentre un'ora dopo, nello Studio Ovale, il bilaterale vero e proprio, col pool dei reporter alla Casa Bianca e i giornalisti italiani. L'agenda di Meloni, domani, prevede già un altro importante vertice a Palazzo Chigi, col vice presidente statunitense JD Vance. Tutto è stato coordinato con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, assicura una portavoce da Bruxelles. In audizione per presentare il Dfp, Documento di finanza pubblica, il ministro dell'Economia Giorgetti sottolinea l'inserimento del notevole miglioramento delle finanze pubbliche nel 2024, “che rappresenta – ha detto – una solida base a fronte dell'incertezza delle prospettive economiche. Le revisioni di crescita al ribasso – ha aggiunto – sono solo un segnale della serietà del governo”. Il ministro ha anche annunciato che domani, in consiglio dei ministri, dovrebbe esserci l'atteso decreto correttivo sugli acconti Irpef, con le tre nuove aliquote del 2025. Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd, si richiama invece all'intervento della Corte dei Conti, che ha parlato di Dfp “nel quale manca non solo lo sviluppo programmatico ma anche un dettaglio informativo determinante sui diversi capitoli della politica finanziaria. Sappiamo però che governo e maggioranza – conclude Boccia – considerano ogni intervento della Corte una ingerenza inaccettabile, e quindi anche oggi la ignoreranno”.

Nel video le interviste a Stefano Candiani, deputato Lega; Leonardo Donno, deputato Movimento 5 Stelle

