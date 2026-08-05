POLITICO ITALIA Il ministro Giorgetti: "La Costituzione ci obbliga alla difesa" Via libera della Camera alla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia Ue per lo scostamento di bilancio

La Camera approva la risoluzione di maggioranza che autorizza il ministro dell'Economia allo scostamento di bilancio per aumentare le spese destinate a difesa e energia. L'Italia chiede di attivare la clausola di salvaguardia all'Unione Europea, ossia l'autorizzazione ad uno scostamento di bilancio per avere più margini di spesa: “Chiederemo il massimo – annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti – per la sicurezza energetica, 0,6%, mentre per la difesa ci fermeremo allo 0,9%”. La Commissione europea deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio, e precisa il ministro: “Senza uscita anticipata dalla procedura per deficit eccessivo, potremmo rimanerci”. L'Europa accerterà comunque che la sostenibilità del bilancio non venga compromessa. Si possono fare gli scostamenti di bilancio, dice Giuseppe Conte, noi ne abbiamo fatti cinque durante l'emergenza pandemica.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia; Piero De Luca, deputato Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Andrea Tremaglia, deputato Fratelli d'Italia

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