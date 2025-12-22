POLITICA ITALIA Il ministro Giorgetti: "Manovra, è stato un percorso tortuoso" Misiani (Partito Democratico): "Senza i miliardi del Pnrr ora l'Italia sarebbe in recessione"

“È stato un percorso tortuoso, ma l'importante era arrivare in vetta”, così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intercettato mentre lasciava il Senato, dove stamane è iniziata la discussione sulla manovra, col voto finale atteso domani. A Montecitorio il testo arriverà domenica 28, entro il 31 l'approvazione definitiva.

Il capogruppo del suo partito, il senatore leghista Massimiliano Romeo, conferma tutta la fiducia in Giorgetti, smentisce le frizioni, nonostante la Lega si sia messa di traverso sull'aumento dell'età pensionabile, inizialmente previsto in manovra. Un'ultima modifica approvata in commissione e introdotta nel testo finale, è una norma salva-imprenditori, che non sono tenuti a risarcire i lavoratori sottopagati, nel caso in cui si siano attenuti agli standard di alcuni contratti. La maggioranza, dentro e fuori dall'Aula, sottolinea i risultati positivi del governo Meloni. Senza i soldi del Pnrr in realtà saremmo in recessione, la crescita in Italia è ferma, dice il senatore Misiani.

Nel video le interviste a Simona Petrucci, senatrice Fratelli d'Italia; Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia; e l'intervento in aula di Antonio Misiani, senatore Partito Democratico

