#MEETING24 Il ministro Giorgetti non parla alla stampa ma loda la persona imprenditore Dal palco del Meeting si riferisce al Pnrr come ai "piani quinquennali dell'Unione Sovietica"

Non ha voluto parlare alla stampa, tanto che è entrato alla Fiera di Rimini da ingressi secondari pur di evitarla; ha così evitato di parlare di manovra economica, di rispondere, anche indirettamente, al governatore di Bankitalia Panetta, che proprio dal Meeting aveva parlato dell'assoluta necessità di aumentare la crescita e ridurre il debito.

Dal palco, ha evitato anche di commentare il famigerato “superbonus”, che il governo Meloni ha più volte additato come causa di tutti i mali. Il ministro dell'Economia Giorgetti è salito sul palco dunque solo per parlare della persona, primo capitale dell'impresa, come recitava il titolo dell'incontro, cui ha preso parte coi deputati Maurizio Lupi, Elena Bonetti e Marco Osnato, e Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo.

A quest'ultimo ha anzi lanciato frecciate, perché Giorgetti ha sottolineato l'importanza sì della persona, ma della persona imprenditore, vera scintilla dell'economia, che la banca deve saper alimentare. E quando Bonetti accusa la politica di essere troppo poco lungimirante e di avere progetti di corto respiro, tesi solo a creare consenso immediato, Giorgetti prende ad esempio il Pnrr.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro Economia e Finanze

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: