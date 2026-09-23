POLITICA ITALIA Il ministro Giorgetti: "Priorità resta taglio delle tasse" Il ministro dell'Istruzione Valditara annuncia per domani il decreto che stabilirà il tetto massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di niqab e burqa

Incalzato dall'opposizione, il ministro dell'Economia risponde se sentisse di aver fallito, considerato di non essere uscito dalla procedura d'infrazione per deficit eccessivo. La priorità è il taglio delle tasse, ha continuato, rimarcando il fatto di voler rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e moto. Intanto la Lega propone il suo pacchetto di norme “contro l'integralismo islamico”. Matteo Salvini chiede una legge di bilancio coraggiosa, che punta sugli investimenti. Lo frena anche Fratelli d'Italia, che predica prudenza, rimanendo in un quadro di compatibilità della finanza pubblica.

Il ministro dell'Istruzione Valditara, intervenendo da remoto alla conferenza della Lega, anticipa che sarà un decreto, domani, a stabilire il tetto agli studenti stranieri e a vietare burqa e niqab. “Sono state usate parole che mai avrei voluto sentire – dice poi – razzismo, suprematismo, sciocchezze di vario genere. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella ed anche del cardinale Zuppi, il presidente ha parlato di integrazione e anche noi la vogliamo”.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia; Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti; Giuseppe Valditara, ministro Istruzione e Merito



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