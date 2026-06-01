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Il Ministro italiano Schillaci ricorda Mariella Mularoni nel giorno delle Esequie di Stato

"Scompare un'amica dell'Italia e una protagonista di primo piano della politica sammarinese"

1 giu 2026
Il Ministro italiano Schillaci ricorda Mariella Mularoni nel giorno delle Esequie di Stato

Nel giorno delle Esequie di Stato di Mariella Mularoni, il Ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, ha espresso il proprio "profondo cordoglio" per la scomparsa del Segretario di Stato alla Sanità.

"Scompare un'amica dell'Italia, una protagonista di primo piano della politica sammarinese, una donna esempio di dedizione nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini, sempre attenta alle istanze sociali e al sostegno ai più fragili", ha dichiarato il Ministro.

Schillaci ha inoltre ricordato la collaborazione istituzionale sviluppata negli ultimi anni tra Italia e San Marino in ambito sanitario.

"Insieme abbiamo siglato, nel 2025, un accordo in campo sanitario, un piano triennale a cui ha lavorato con grande impegno". "Mariella Mularoni si è dedicata sino all'ultimo al suo ruolo, con onore e impegno. Alla sua famiglia e al governo di San Marino va il mio più sentito cordoglio", conclude il Ministro della Salute.





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