Il ministro Lollobrigida: "La cittadinanza è una questione serissima"

Tiene ancora banco la questione cittadinanza, ritirata fuori da Forza Italia, che ogni estate ripropone lo ius scholae, ossia cittadinanza italiana a chi ha completato un ciclo di studi di almeno 10 anni in Italia. La Lega si è subito messa di traverso, “si possono rivedere i modi di concessione, ma in senso restrittivo – sostengono fonti leghiste, mentre il vice presidente del Consiglio Salvini è in Giappone, dove visiterà anche il padiglione dell'Italia all'Expo di Osaka – La modifica della legge non è all'ordine del giorno e non è nel programma di centrodestra”. Sul caso interviene anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. E mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Croazia è stato ricevuto dal suo omologo Zoran Milanović, per ricordare che “l'amicizia tra Croazia e Italia è crescente, adesso è l'occasione per toccare la crescita ulteriore, importante e veloce dei rapporti collaborativi e degli impegni comuni”, il Movimento 5 Stelle sostiene di aver sventato all'ultimo minuto l'aumento dei pedaggi autostradali, voluto dalla maggioranza. Sempre il presidente Mattarella incontrerà mercoledì pomeriggio, al Quirinale, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, giusto la vigilia della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, in programma a Roma giovedì e venerdì.

Nel video l'intervista a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, e l'intervento di Marianna Ricciardi, deputata Movimento 5 Stelle