POLITICA ITALIA Il ministro Pichetto Fratin: "Investimenti enormi sulle energie rinnovabili" Alla stampa estera per presentare il prossimo G7 sul clima, il titolare dell'Ambiente annuncia l'addio dell'Italia al carbone

Ieri sera le commissioni riunite di Esteri e Difesa per parlare della nuova crisi mediorientale, coi ministri Tajani e Crosetto, il ministro degli Esteri ha auspicato che Israele faccia prevalere il buon senso, desistendo da ulteriori reazioni, ed oggi Tajani ha riunito anche gli ambasciatori dei Paesi arabi affinché vinca il dialogo. Intanto il governo pone la fiducia sul decreto per l'attuazione del Pnrr, con l'opposizione che protesta, ritenendo che il ministro Fitto lo abbia smontato, e che il governo giochi una sfida a chi crede meno nell'Europa. Alla Stampa Estera è arrivato il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, per presentare il G7 Clima, Energia e Ambiente, 29 e 30 aprile alla reggia di Venaria, ma rispondendo alle domande ha anche dato alcune notizie sulle energie rinnovabili.

Nel video l'intervento di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: