Il ministro Pichetto Fratin: "Prezzo del gas, azione del governo per calmierare"

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia un'azione del governo sul prezzo del gas, nel caso in cui questo non accennasse a scendere. “Nel momento in cui – ha spiegato a Radio Uno – ci sarà lo strumento di valutazione del costo della produzione energetica da nucleare, lo Stato valuterà di quanto integrare nella tariffa, così come sta facendo col fotovoltaico o l'eolico”. Intanto l'esecutivo cerca un modo per uscire dall'impasse causato dal terzo no della magistratura al trattenimento di migranti nel centro in Albania: sono stati riportati in Italia e si chiede l'intervento della Corte di giustizia europea. Scontro anche sulla sanità, dopo le dichiarazioni del presidente di Gimbe Nino Cartabellotta sui social, dove sostiene che, a sei mesi dalla conversione in legge del Dl liste di attesa, è stato approvato un solo decreto attuativo su 6. Cartebellotta, che si era distinto nel periodo Covid per i suoi dati sulla pandemia, è stato attaccato nel momento in cui sostiene che il servizio sanitario pubblico vada verso una privatizzazione di fatto. La minoranza lo difende.

Nel video gli interventi di Salvatore Sallemi, senatore Fratelli d'Italia, e di Chiara Braga, capogruppo deputati Partito Democratico