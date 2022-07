COVID-19 Il ministro Speranza: "Aderiamo alle raccomandazioni europee, subito quarta dose agli over 60" Per la commissaria Ue Kyriakides "Non c'è tempo da perdere", vista la recrudescenza dei contagi in Unione

L'Agenzia europea dei medicinali e il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie raccomandano la somministrazione di un secondo richiamo del vaccino anti-Covid, o quarta dose, a tutti coloro che hanno più di 60 anni e ai vulnerabili. Prima la raccomandazione era per gli over 80, ma in ragione della “nuova ondata” di casi in corso in Europa, con tassi crescenti di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, è fondamentale, si legge nel rapporto, che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché i vulnerabili di qualsiasi età, per un secondo richiamo.

[Banner_Google_ADS]



Una raccomandazione che il ministro della Salute Speranza fa subito sua, intervenendo stamane al congresso della Uil. La dose potrebbe essere somministrata almeno 4 mesi dopo la precedente, in particolare a chi ha ricevuto un richiamo oltre sei mesi fa. “Non c'è tempo da perdere”, dice in proposito la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, dopo le nuove raccomandazioni di Ecdc ed Ema, perché, aggiunge, i vaccini approvati in Unione Europea “funzionano e offrono buoni livelli di protezione contro malattie gravi e ospedalizzazione”. Inoltre le due agenzie invitano le autorità sanitarie pubbliche nazionali a pianificare ulteriori richiami in autunno e in inverno, possibilmente combinando le vaccinazioni anti Covid con quelle contro l'influenza.

Nel video l'intervento di Roberto Speranza, ministro della Salute

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: