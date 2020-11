Il ministro Speranza conferma le zone rosse: "Restrizioni unico vero strumento per abbassare il contagio"

Il ministro della Salute Speranza nell'ordinanza firmata questa mattina ha confermato le zone rosse decise nei giorni scorsi, ribadendo che le misure restrittive “sono l'unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. Provocano sacrifici sul piano economico e culturale – ha aggiunto – ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni, dimostrano di funzionare”.





A Bolzano afflusso enorme di cittadini per lo screening di massa, resosi necessario per l'alto numero di infezioni in Alto Adige: l'obiettivo è eseguire 350mila tamponi in 3 giorni. Nel mondo non si placa la nuova ondata di coronavirus: in India oltre 9 milioni di casi, negli Stati Uniti più di duemila vittime nelle ultime 24 ore. In California scatta il coprifuoco dalle 22 alle 5, mentre in Messico è stata superata la soglia delle 100mila vittime da inizio pandemia.