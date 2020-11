EMERGENZA SANITARIA Il ministro Speranza: "Spostamenti a Natale solo se tutte le Regioni tornano 'gialle'" Sospesi tutti gli allevamenti di visone per evitare ulteriori diffusioni del contagio

Il ministro Speranza: "Spostamenti a Natale solo se tutte le Regioni tornano 'gialle'".

Gli spostamenti a Natale saranno possibili solo se tutte le regioni torneranno gialle: così il ministro della Salute Speranza, che ha anche firmato un'ordinanza per sospendere l'attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino a fine febbraio. La misura, già adottata in altri Paesi europei come la Danimarca, è diretta ad evitare che il contagio da Covid si diffonda anche attraverso questo tipo di allevamenti. Si parla anche del vaccino di Oxford-AstraZeneca, giunto alla fase 3, quando ne sono stati testati di due tipi: il primo avrebbe un'efficacia del 90% e la massima tollerabilità per le persone anziane, e prevede l'inoculazione di mezza dose e un richiamo, con dose completa, dopo un mese. Il secondo ha efficacia del 62% e prevede la somministrazione di due dosi piene a distanza di un mese. Infine un'analisi combinata dei due regimi ha dato efficacia media del vaccino pari al 70%.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: