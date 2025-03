POLITICA ITALIA Il ministro Tajani: "Diventare italiani deve essere una cosa molto seria" Il governo interviene sullo ius sanguinis: basta concessioni di cittadinanza a chi ha antenati emigrati secoli fa

Nuove regole per ottenere la cittadinanza italiana, le ha illustrate il ministro degli Esteri Tajani dopo la riunione del Consiglio dei ministri di questa mattina. Diventare italiani dev'essere una cosa seria. Ha esordito così il ministro degli Esteri Antonio Tajani per spiegare le nuove regole legate alla concessione della cittadinanza tramite lo ius sanguinis, perché, ha sottolineato, nel corso degli anni ci sono stati abusi, ed ha fatto l'esempio del Sud America, da dove sono arrivate migliaia di richieste che sfruttavano la vecchia legge che permetteva di risalire fino al 1861. “La concessione della cittadinanza – ha detto infatti – non può essere un automatismo per chi ha un antenato emigrato secoli fa, senza alcun legame culturale o linguistico col Paese”. La nuova norma pone insomma un limite generazionale alle richieste: cittadinanza solo a chi ha nonni italiani, escludendo i bisnonni. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha poi spiegato che il governo punta a rendere operativo a breve il nuovo Cpr per migranti in Albania, aprendo alla possibilità di trasferimento dall'Italia di persone già destinatarie di provvedimento di espulsione.

Nel video l'intervento di Antonio Tajani, ministro degli Esteri

