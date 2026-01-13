POLITICA ITALIA Il ministro Tajani: "Ho pianto a Crans-Montana" In Parlamento le informative sulla tragedia svizzera e sulla situazione in Venezuela

Inizia con un minuto di silenzio per le giovani vittime di Crans-Montana la seduta di inizio anno in Senato, chiesto dal presidente La Russa. E' il ministro degli Esteri Tajani a promettere sostegno alle famiglie, e piena luce sulla vicenda, da lui constatata con mano, essendo entrato nel locale della tragedia e vedendo coi propri occhi gli indumenti bruciati e accatastati. Alla fine la risoluzione bipartisan è stata approvata all'unanimità, mentre l'informativa sul Venezuela non ha avuto lo stesso esito, nonostante la bella notizia della liberazione di Trentini e Burlò e del loro arrivo in Italia, accolti dai familiari e dallo stesso ministro degli Esteri, insieme alla presidente del Consiglio Meloni. Per Tajani l'arresto di Maduro è l'inizio di un percorso di libertà per il popolo venezuelano, l'opposizione la vede diversamente. I tassisti tornano nelle piazze di tutta Italia, protestano contro la concorrenza sleale delle multinazionali, dicono: qualche momento di tensione nei pressi di Montecitorio, domani pomeriggio il ministro dei Trasporti Salvini li ha convocati al ministero.

Nel video gli interventi di Ignazio La Russa, presidente del Senato; Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: