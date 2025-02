Il ministro Tajani: "In questo momento c'è bisogno di più Europa"

Nel video gli interventi di Antonio Tajani, ministro degli Esteri

Approvato il decreto Milleproroghe, con 165 sì, voto tutto sommato scontato, visto che il governo aveva posto l'ennesima fiducia. Tra i provvedimenti al suo interno, lo stop alle multe per i no vax. Nella sede di Forza Italia invece, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il percorso di avvicinamento del suo partito al congresso di Valencia, in programma ad aprile, del Partito Popolare Europeo, per il quale tra l'altro si candiderà a vice presidente. Ha parlato anche del rapporto con gli Stati Uniti, dal quale non si può prescindere, ha premesso, ma ha soprattutto ribadito la vocazione convintamente europeista di Forza Italia.

