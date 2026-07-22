Il ministro Tajani: "San Marino in Europa? Viva sempre San Marino"

“Viva sempre San Marino”, così il ministro degli Esteri sullo storico accordo di associazione tra la Repubblica e l'Europa, quando fino a poco prima si era fermato a commentare l'attualità, in particolare la legge elettorale, il nodo delle preferenze che dovrà essere sciolto in maggioranza, in Senato, vista la battuta d'arresto alla Camera. Intanto gli animi si scaldano in Senato, perché la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia. Cartelli alla mano, ecco come i senatori 5Stelle hanno commentato il blocco, per il momento, dell'acquisizione dei messaggi da parte della magistratura.

Nel video l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e l'intervento in Senato di Luca Pirondini, senatore Movimento 5 Stelle







