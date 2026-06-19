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Il ministro Tajani svela le sue città preferite per le vacanze

Con l'avvicinarsi delle vacanze e grazie alla campagna "Viaggiare sicuri" la Farnesina ricorda anche le destinazioni attualmente più pericolose

di Francesca Biliotti
19 giu 2026

La meta è scelta, ora però bisogna essere sicuri che non ci siano pericoli, nemmeno potenziali. Il viaggiatore che non vuole avere sorprese farebbe dunque meglio a registrarsi sul sito “Viaggiare sicuri”, dell'unità di crisi della Farnesina, e scaricare l'app dove gli aggiornamenti arrivano in tempo reale. Ma quali sono i posti da evitare, in queste vacanze, chiediamo?  Prezioso è il lavoro delle ambasciate, ricorda il capo dell'unità di crisi Nicola Minasi, che sul posto riescono ad offrire sostegno, o a verificare notizie, in tempi rapidi. E visto che si parla di vacanze, il ministro cita le sue destinazioni preferite. 

Nel video l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri


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