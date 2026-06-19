Il ministro Tajani svela le sue città preferite per le vacanze

La meta è scelta, ora però bisogna essere sicuri che non ci siano pericoli, nemmeno potenziali. Il viaggiatore che non vuole avere sorprese farebbe dunque meglio a registrarsi sul sito “Viaggiare sicuri”, dell'unità di crisi della Farnesina, e scaricare l'app dove gli aggiornamenti arrivano in tempo reale. Ma quali sono i posti da evitare, in queste vacanze, chiediamo? Prezioso è il lavoro delle ambasciate, ricorda il capo dell'unità di crisi Nicola Minasi, che sul posto riescono ad offrire sostegno, o a verificare notizie, in tempi rapidi. E visto che si parla di vacanze, il ministro cita le sue destinazioni preferite.

Nel video l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri











