Il ministro Urso nelle zone alluvionate: "Ho visto il sistema Paese che vogliamo"

Nel video l'intervento di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

Ha voluto rendersi conto coi propri occhi della devastazione in Emilia-Romagna, il ministro Urso, che ha firmato col presidente Bonaccini un accordo per integrare il Piano per la banda ultra-larga in Regione: l’investimento sale a oltre 103 milioni di euro (+45 milioni). Le esigenze sono tante, servirà un altro decreto: si tratta di un'area, ha sottolineato Bonaccini, che da sola vale 10 miliardi di export con circa 130mila imprese e oltre 443mila occupati. Il ministro ha visitato anche un'azienda nel forlivese, il cui capannone era sventrato dal maltempo e sommerso dall'acqua, ma sono stati gli stessi operai, ha sottolineato, a ripulirlo e riportare l'azienda quasi alla normalità. Ha fatto proprie le richieste degli imprenditori che, ha annunciato, porterà in Consiglio dei ministri mercoledì, subito dopo l'incontro tra i sindaci e i presidenti di provincia delle zone alluvionate col Sottosegretario Mantovano e il vice presidente del Consiglio Salvini. Mi ha colpito, ha continuato, il sistema imprenditoriale che chiede la detassazione ma per dare più soldi ai loro lavoratori così duramente colpiti: questo, ha concluso, è il sistema Paese che vogliamo, che si rimette in moto insieme con grande senso di responsabilità. Anche una emissione filatelica, nei prossimi giorni, avrà un sovrapprezzo da destinare alla ricostruzione. “A chi chiede di dare una mano – ha detto il presidente Bonaccini – diciamo di venire in vacanza da noi, la Riviera Adriatica è pressoché intatta”. Al conto corrente delle donazioni arrivati già 38 milioni di euro. La situazione, ha ricordato, è ancora critica: anche domani torna l'allerta arancione sul territorio.

