Il ministro Urso: "Noi crediamo nei vaccini e nella scienza"

L'orgoglio dell'Italia è tornato nel mondo, secondo il ministro delle Imprese Adolfo Urso, che ha voluto tracciare un parallelo tra l'esperienza di governo di Mario Draghi, che inaugura il Meeting, e il testimone raccolto da Giorgia Meloni, che chiuderà la manifestazione, mercoledì, e che a dire del ministro ha riportato l'Italia in auge. Sui vaccini, che stanno minando la posizione del ministro della Salute Schillaci, la posizione di Urso non potrebbe essere più chiara. Sui dazi è sempre stata Giorgia Meloni, sottolinea Urso, a incanalare il dialogo sui binari giusti, quando tutti si aspettavano una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti. Gli fa eco Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl.

Nel video le interviste a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e a Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl







