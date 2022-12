POLITICA ITALIA Il ministro Urso sulla manovra di bilancio: "Soddisfatti considerando la fase emergenziale" La maggioranza corre per evitare l'esercizio provvisorio, e dietro insistenze dell'Europa elimina la soglia minima di 60 euro per i Pos

Manovra di bilancio sempre in primo piano, con le ultime modifiche apportate dal governo che corre per evitare l'esercizio provvisorio. L'Unione Europea spinge il governo Meloni a eliminare dalla manovra la soglia di 60 euro, sotto la quale i commercianti, i tassisti, avrebbero potuto rifiutare di usare il Pos. Ma si potrà continuare a pagare col bancomat anche il caffè: il governo ora studia forme di ristoro per gli operatori che avranno l'onere delle commissioni, ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha illustrato il maxi emendamento in commissione bilancio, con l'opposizione furiosa per aver atteso il ministro fino a tarda sera. L'innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75 vale al momento solo per il 2023, mentre il reddito di cittadinanza sarà per 7 e non per 8 mensilità. Il tetto al contante resta a 5.000 euro; si allarga la platea (da 20mila a 25mila euro di reddito) per il taglio di tre punti del cuneo fiscale. La maggioranza ha ribadito che occorre chiudere l'esame in Aula al più tardi tra il 23 e il 24 dicembre, l'opposizione protesta. Invitato alla Stampa Estera a parlare del suo ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Urso si dice invece soddisfatto per quanto inserito in manovra proprio in favore delle aziende italiane.

Nel video le interviste a Debora Serracchiani, capogruppo deputati Partito Democratico, e a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

