Il Miur si divide in due: ministero dell'Istruzione e ministero Università e Ricerca

Arrivato ieri sera il via libera del Consiglio dei Ministri, per lo spacchettamento del Ministero dell'Istruzione. Dopo le dimissioni del ministro Fioramonti, il presidente della Repubblica ha firmato il decreto che suddivide l'attuale Ministero in due distinti dicasteri, il Ministero dell'Istruzione, che sarà guidato da Lucia Azzolina, e quello dell’Università e Ricerca dove andrà Gaetano Manfredi. A tal proposito è previsto per oggi il giuramento dei due nuovi ministri. Intanto però continuano gli addii nel Movimento 5 Stelle: Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri lasciano il gruppo pentastellato di Montecitorio e si iscrivono al Misto. All'assemblea dei senatori invece arriva un documento di tre pagine che certifica la voglia di cambiare interna al M5S, dove si chiede che al vertice ci sia un organo collegiale democraticamente eletto, e che la piattaforma Rousseau sia sotto il controllo del Movimento.

Nel video il senatore del M5S Gianluca Perilli, che smentisce come il documento sia un attacco al doppio incarico di Luigi Di Maio.