SANTA SEDE Il mondo attende la fumata bianca: si apre il Conclave Riti antichi, sigilli e preghiere segnano l’inizio dell’elezione del nuovo pontefice

Il mondo attende la fumata bianca: si apre il Conclave.

È tutto pronto in Vaticano per l’inizio del Conclave. Alle 10:00 di questa mattina, i 133 cardinali elettori si ritrovano nella Basilica di San Pietro per la celebrazione della messa “Pro eligendo Pontifice”, che aprirà ufficialmente i lavori per l’elezione del nuovo pontefice.

Nel pomeriggio, i cardinali si sposteranno nel Palazzo Apostolico per indossare le vesti cerimoniali nella Cappella Paolina. Da lì, in processione e intonando le antiche Litanie dei Santi, si dirigeranno verso la Cappella Sistina, dove si svolgeranno tutte le operazioni di voto.

Secondo il cerimoniale, intorno alle 16:30, la Cappella Sistina verrà chiusa e isolata. All’interno rimarranno i 133 elettori, insieme al Maestro delle celebrazioni liturgiche Diego Ravelli e al predicatore pontificio Raniero Cantalamessa. Dopo un breve discorso di quest’ultimo, anche loro lasceranno la sala, dando così inizio alla prima votazione del Conclave.

La giornata di apertura prevede un solo scrutinio, il primo vero momento di confronto tra i cardinali. Da domani, salvo un’improbabile elezione già oggi, il ritmo salirà a quattro votazioni quotidiane: due al mattino e due al pomeriggio.

Le famose fumate dal comignolo della Cappella Sistina segneranno l’esito delle votazioni: nera se non sarà stato raggiunto il quorum di 89 voti, bianca in caso di elezione. La Sala Stampa vaticana ha già comunicato gli orari delle fumate: quelle nere sono previste alle 12:00 e alle 19:00, mentre la fumata bianca potrà comparire anche alle 10:30 o alle 17:30, immediatamente dopo uno scrutinio decisivo.

Per garantire la totale riservatezza del processo, nei giorni scorsi sono state effettuate approfondite ispezioni tecniche nella Cappella Sistina per escludere la presenza di dispositivi di intercettazione. Da ieri sera, le porte di accesso all’area riservata ai cardinali sono state sigillate con placche metalliche “Conclave 2025” e adesivi ufficiali.

All’interno della Cappella tutto è stato predisposto: fogli, penne, cartellini per i posti assegnati, testi liturgici e il necessario per il regolare svolgimento del voto. Nei prossimi giorni, il mondo seguirà con trepidazione gli eventi, in attesa della fumata bianca che annuncerà il nuovo papa.

Con il primo scrutinio atteso nel pomeriggio, la Chiesa cattolica entra oggi nel cuore di uno dei suoi momenti più solenni e riservati: l’elezione del successore di Pietro.

