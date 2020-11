LUTTO Il mondo della cultura in lutto: è morta Rina Macrelli

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre Rina Macrelli è morta all’ospedale di Cattolica all’età di 91 anni. Intellettuale dall'intelligenza sottile, è stata autrice di saggi, ha lavorato per la televisione, il cinema è stata tra le principali animatrici del Circolo del Giudizio; femminista convinta, è ricordata anche per il suo impegno in ambito sociale e in particolare per i diritti delle donne.

La sindaca di Santarcangelo, sua città natale ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della città, stringendosi idealmente intorno a familiari e amici di Rina Macrelli.

Caterina ‘Rina’ Macrelli, nata a Santarcangelo il 2 settembre 1929, in gioventù assieme ad altri giovani intellettuali santarcangiolesi come Tonino Guerra, Raffaello Baldini e Nino Pedretti dà vita al sodalizio che in seguito divenne noto come “E' circal de' giudéizi”. Studentessa presso l'Istituto di Economia e Commercio nella sezione di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nel 1952 si reca a Parigi con una borsa di studio per svolgere la ricerca della tesi presso la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Torna in Italia all'inizio del 1954, e si laurea nel luglio di quell'anno con una tesi sui racconti e romanzi di Voltaire assegnata da Italo Siciliano.



