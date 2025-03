Il mondo della microbiologia si dà appuntamento a Rimini Dal 25 al 28 marzo la 52/a edizione del Congresso Amcli

Il mondo della microbiologia si dà appuntamento a Rimini.

La microbiologia clinica italiana si riunisce a Rimini per la 52ma edizione del Congresso Nazionale di Amcli Ets - Associazione microbiologi clinici italiani dal 25 al 28 marzo. I temi ruotano attorno al futuro della sanità, e fra questi vi sono le sfide legate alle infezioni respiratorie e all'impatto delle nuove strategie di prevenzione e trattamento nei pazienti più vulnerabili.

Ampio spazio sarà dedicato alla lotta contro l'antibiotico-resistenza sia in ambito ospedaliero che nelle residenze sanitarie assistite, e alle infezioni a trasmissione sessuale, oltre che alla gestione delle infezioni nei pazienti trapiantati e le malattie trasmesse da vettori come Dengue e Zika.

Si parlerà anche del passaggio di patogeni dagli animali all'uomo e delle sue implicazioni per la salute pubblica. Un focus sarà riservato all'evoluzione della diagnostica microbiologica, con sessioni dedicate all'uso dell'intelligenza artificiale, alla Next Generation Sequencing per il sequenziamento dei virus e ai nuovi biomarcatori per la diagnosi delle infezioni micotiche.

Verranno inoltre approfonditi gli aspetti legati alla microbiologia forense, alla biosicurezza e all'organizzazione dei servizi microbiologici nel contesto della sanità pubblica. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 1.400 professionisti e 190 specializzandi. "L'innovazione tecnologica sta trasformando il nostro lavoro, ma resta centrale l'esperienza professionale e il dialogo interdisciplinare - dichiara Pierangelo Clerici, Presidente Amcli Ets - Un segnale positivo è l'interesse crescente dei giovani verso questa professione, testimoniato dal numero sempre maggiore di specializzandi che scelgono di formarsi in microbiologia clinica"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: