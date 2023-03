Il monito di Elly Schlein: "Basta coi capi bastone nel Partito Democratico"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Inizia coi ringraziamenti, Elly Schlein, che sono tanti, a partire da chi le era opposto alle primarie, ma visto che vuol fare dell'unità il suo punto di forza, ha proposto Stefano Bonaccini presidente dell'assemblea. Compito subito accettato. Unità, ha più volte ripetuto la neo segretaria, poi chiesto con determinazione perché, spiega, le conflittualità interne ci sottraggono risorse. Andremo dove non ci aspettano, ha aggiunto, vogliamo essere al fianco dell'Italia che fa più fatica. Sta cambiando il clima, lo abbiamo visto a Firenze e a Cutro, dove abbiamo toccato con mano l'inumanità delle scelte.

Questo governo si rivolge spesso all'Europa, continua, ma fa le domande sbagliate, e quando si decidevano davvero le cose, come sul regolamento di Dublino, la destra non si è mai vista. Ha parlato di emancipazione femminile, che combatte la violenza di genere, di battaglie comuni con le altre opposizioni a partire dal salario minimo. In direzione entrano anche due politiche riminesi, Emma Petitti e Alice Parma, oltre alle due ex sardine Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Loredana Capone e Chiara Gribaudo sono le vice presidenti.

Nel video gli interventi di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico