Il Natale a San Patrignano “profuma di ritorno alla vita”: queste le parole scelte dalla comunità per una festa che torna ad essere un momento conviviale. Gli addobbi nel salone, la preparazione dei piatti natalizi, lo scambio dei doni la notte della Vigilia sono solo alcuni dei momenti più significativi del Natale a SanPa. Quest'anno, afferma il presidente Alessandro Rodino Dal Pozzo, si è trattato di una festa “all'insegna di quegli abbracci che lo scorso anno erano mancati.

“Una piccola normalità possibile anche grazie alla terza dose di vaccino”, aggiunge. E' il primo Natale in comunità per 231 nuovi ospiti, dei circa 1000 presenti. Non si potevano aprire agli ingressi il 24, spiega il Presidente, quindi si è lavorato per aiutare più ragazzi possibile a dicembre e far vivere loro la festa. 204 sono gli ex ospiti che stanno iniziando una nuova fase della loro vita con il reinserimento nella società.