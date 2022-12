Il Natale degli alluvionati nelle Marche: poca fiducia nello Stato ma tanta voglia di futuro Sono passati più di tre mesi dall'alluvione. Abbiamo ricontattato due giovani famiglie per sapere come stanno passando le festività

Abbiamo raccontato le loro storie, abbiamo sofferto con loro durante l'alluvione che ha colpito le Marche tra il 15 e il 16 settembre. Dopo oltre tre mesi le popolazioni colpite cercano il più possibile di tornare alla normalità, passando il Natale con gli affetti più cari o brindando in piazza. Ma parlando con i cittadini si coglie un sentimento di forte sfiducia nelle istituzioni: nonostante l'impegno per ripartire, servono soldi. Denunciano un mancato arrivo degli aiuti e spiegano di doversi districare tra vincoli e burocrazia. Ma dall'altra parte la speranza non manca.

Nel servizio le testimonianze di Anna Trenta, da Arcevia, e Davide Moioli, ristoratore di Cantiano

