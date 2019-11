RIMINI Il nono "Capodanno più lungo del Mondo" nel segno di Fellini Un'edizione speciale dedicata al centenario della nascita del grande regista. Suoneranno Coez, la Rimini Dance Reunion e i Planet Funk.

Una festa all'insegna della Dolce Vita. Musica, mostre e spettacoli per oltre un mese fino al 20 gennaio. È la nona edizione del "Capodanno più lungo del mondo" di Rimini consacrata al genio di Federico Fellini per il centenario della sua nascita. Tantissimi gli eventi in programma: dalla mostra in anteprima dedicata al regista il 14 dicembre alle esibizioni della notte del 31. Suoneranno Coez in Piazzale Fellini, i Planet Funk e la Rimini Dance Reunion, un club a cielo aperto diffuso dove le storiche discoteche della riviera e i loro dj si riuniscono: Paradiso, Velvet, Slego, Baia degli Angeli, Cellophane e Barcelona.

Un capodanno che punta alla qualità sottolinea il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Abbiamo una media di circa 4 giorni di permanenza negli hotel della Riviera evidenzia la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinals. La festa si accenderà, letteralmente, il 30 novembre quando un tetto di stelle sostenuto da grandi mongolfiere, sempre a tema felliniano, illuminerà piazza Cavour.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Gnassi (Sindaco di Rimini)











