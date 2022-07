Il numero delle vittime supera quota 170mila. Quasi 1 milione e mezzo di positivi

Hanno intanto superato quota 170mila i morti in Italia contagiati dal Covid. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che evidenzia 31.205 nuovi contagi e 112 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso è al 23%, sostanzialmente stabile. Sono invece 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 più di ieri. In aumento anche i ricoverati nei reparti ordinari. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395.

COVID ITALIA 18 luglio

31.205 nuovi contagi 1.454.395 positivi attivi (-10.655) 10.848 ricoveri reparti (+272) 417 terapie intensive (+14) 42.594 guariti 112 decessi