“Il nuovo corso dell’acqua”: presentato il volume che racconta gli ultimi 25 anni di Romagna Acque

Presentato a Rimini - presso il Ristorante Somarlungo alla Nuova Darsena - il nuovo volume a cura di Alberto Malfitano, dal titolo “Il nuovo corso dell’acqua”. Presenti oltre 200 persone. Tanti gli amministratori e i professionisti che hanno seguito con attenzione l'incontro su un tema fondamentale per il futuro di tutti. L'autore ha illustrato la propria ricerca – che arriva dopo “Il Governo dell’Acqua’, pubblicato nel 2016 –, incentrata sull'ultimo ventennio di vita di Romagna Acque - Società delle Fonti, come occasione per riflettere sull’azienda pubblica che ha avuto fin dalla nascita un obiettivo: fornire ai cittadini un approvvigionamento sicuro e di qualità.

Sono intervenuti al dibattito anche due ex Sindaci di Rimini, Giuseppe Chicchi e Alberto Ravaioli, e in chiusura Davide Baruffi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regione Emilia-Romagna.

"Come amministratori abbiamo il compito di riflettere sugli investimenti e di andare a pianificare per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, prevenendo i rischi”. Così il Presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabé.

Nel video l'intervista a Tonino Bernabé.