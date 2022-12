Il nuovo Meeting prende forma: presentato il manifesto, “L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile”

Nel video l'intervista a Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting

Mentre la macchina organizzativa procede a pieno ritmo – dalle mostre ai convegni fino agli spettacoli e alle attività sportive – negli ultimi scampoli dell'anno il Meeting diffonde il manifesto e la scheda che anticipa le linee di contenuto dell'edizione 2023. L'amicizia come tema portante, richiamata nel titolo “L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile”: non un invito generico all'amicizia bensì a riscoprirne “il significato più profondo per l'esistenza di ogni uomo” - che “ha bisogno di un'apertura" verso gli altri "alla ricerca della realizzazione di sé” -, “per la costruzione di una nuova socialità”.

"L’amicizia esalta la singolarità, l’unicità della persona e i suoi desideri più veri, esalta i talenti ricevuti proprio attraverso la relazione. In questo senso l’amicizia supera l’individualismo ed è antidoto al collettivismo», spiega il Presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, «per la sua propensione a condividere i beni ricevuti, ad accompagnarsi nelle esperienze più significative nella ricerca del vero, del bello, del giusto, ad aiutarsi, correggersi, sostenersi vicendevolmente in tutti gli aspetti della vita». Nasce così l’amicizia sociale, concetto molto caro a papa Francesco, perché «spesso dalle amicizie nascono opere, iniziative sociali e culturali utili per il mondo".

Amicizia inesauribile, dunque, perché “inesauribile è la sua fonte” se intesa come dono nella sua gratuità. Da sempre essenza del Meeting veicolo di “condivisione di conoscenze ed esperienze di vita”, che può diventare da amicizia fra singole persone ad amicizia fra i popoli. “In un contesto come quello attuale, dove imperversa la guerra e la violenza, - viene inoltre ricordato - il dialogo è infatti l’unica strada possibile per l’uomo per tornare a riconoscere che l’altro è un bene e a desiderare e a lavorare per la pace”. L'appuntamento è dal 20 al 25 agosto 2023 a Rimini Fiera: intanto si guarda ai dati, entusiasmanti, della manifestazione di quest'anno – quella della piena ripresa post-Covid – con 800mila presenze, 3.000 volontari, fino a 350 milioni di utenti raggiunti su radio e tv.

