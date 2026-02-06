POLITICA ITALIA Il nuovo pacchetto sicurezza, ecco cosa cambia L'opposizione: "Il governo continua a confondere la forza dello Stato con l'ostentazione della repressione"

Due ore di Consiglio dei ministri per varare il nuovo pacchetto sicurezza, che prevede il famigerato fermo preventivo di 12 ore per individui considerati pericolosi, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi. Il ministro della Giustizia Nordio sottolinea invece che, nel nuovo provvedimento, non c'è alcuno scudo penale per le forze dell'ordine.

Altre novità sono le norme 'anti-maranza', con la stretta sui coltelli e le multe a genitori ed esercenti, la stabilizzazione delle zone rosse con possibilità di allontanare soggetti pericolosi dalle aree più a rischio delle città, pene più severe per i borseggiatori, con il furto per destrezza che torna procedibile d'ufficio. Arresto differito anche per chi aggredisce i docenti. C'è il divieto di partecipare a manifestazioni per i condannati per terrorismo o lesioni agli agenti (e un'altra decina di reati gravi), e sanzioni pesanti per i cortei non autorizzati o che deviano dal percorso.

Non c'è la cauzione che la Lega auspicava e che, avverte Salvini, sarà comunque portata in Parlamento. Un provvedimento di “propaganda e paura” secondo il Partito Democratico, mentre per Più Europa si tratta di un “salto di qualità illiberale” del governo. “La destra - sottolinea il capogruppo Pd in Senato Francesco Boccia - continua a confondere la forza dello Stato con l'ostentazione della repressione. La sicurezza si costruisce con investimenti, organici adeguati, formazione, prevenzione, presidio del territorio e rispetto pieno delle libertà costituzionali”.

Nel video gli interventi dei ministri dell'Interno e della Giustizia Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, e l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: