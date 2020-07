Il nuovo Prefetto di Rimini: "Porte spalancate per San Marino e la sua comunità"

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Forlenza, Prefetto di Rimini

A Rimini si è presentato il nuovo prefetto: insediato giusto oggi, ha subito voluto incontrare la stampa. Un segnale preciso, quello lanciato da Giuseppe Forlenza, che da Salerno come vice Prefetto vicario, è stato promosso a Prefetto di Rimini: presentarsi subito alla stampa, alla quale intende riservare particolare attenzione, ha detto. “Sono felicissimo di essere stato assegnato qui, è una terra che non conoscevo – è stato l'esordio – al primo impatto trovo Rimini una città poliedrica, vivibile e accogliente. Non è solo un attrattore turistico, ma è ricca di storia, tradizioni, cultura”. Prossimamente, ha anticipato, vorrà venire a San Marino. Si definisce persona pragmatica e concreta, che crede nel lavoro di squadra e alle sinergie, tant'è che al primo giorno di lavoro ha subito incontrato il presidente della provincia, il Procuratore della Repubblica, il Questore e il comandante dei Carabinieri. Domani sarà la volta del sindaco Gnassi. Sul tavolo le prime e più pressanti questioni, dalla notte rosa al gran premio, fino ai rinforzi estivi. Sull'emergenza coronavirus, parla di normale allentamento psicologico dopo il lockdown, ma invita tutti ad atteggiamenti responsabili, all'uso di mascherine e all'igiene personale e ai distanziamenti, “ma ho già notato – ha concluso – che qui si fa attenzione”.

