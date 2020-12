RICCIONE Il Nuovo Spazio Tondelli prende forma, un progetto “folle, visionario, coraggioso”

Il Nuovo Spazio Tondelli prende forma, un progetto “folle, visionario, coraggioso”.

Il Nuovo Spazio Tondelli inizia a prendere forma. Il comune di Riccione ha infatti approvato il primo stralcio del progetto di ristrutturazione e di allestimento urbano, per un investimento di 600mila euro. “Il nuovo Spazio Tondelli sarà un edificio poliedrico e contemporaneo pronto ad accogliere arti sceniche di più tipi: prosa, danza, concerti, performance”, scrive il comune in una nota. L'obiettivo principale è quello di aprire il nuovo teatro su viale Ceccarini, collegando interno ed esterno.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Dopo l'approvazione del progetto esecutivo - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -, si dovrà procedere alla gara pubblica e all'assegnazione dei lavori. Presumibilmente possiamo indicare al massimo nella prossima primavera l'inizio dei lavori". “Un sogno che diventa realtà”, nelle parole di Simone Bruscia che dal 2011 dirige l’associazione Riccione Teatro. “Riccione – commenta - in questo momento così delicato e cruciale sceglie di scommettere sulla cultura e decide di osare forte, di sperimentare come mai, senza temere l’utopia”. Per un progetto che Bruscia definisce “folle, visionario, coraggioso”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: