Il nuovo volto di Roma: ecco come cambia la Capitale coi fondi Giubileo e Pnrr

Dopo mesi di chiusure dovute ai tantissimi cantieri, Roma sta inaugurando le sue nuove piazze e strade, grazie ai fondi per Giubileo e Pnrr. Ne ha parlato il sindaco Gualtieri alla Stampa Estera. Tre miliardi 757 milioni di euro di opere, distribuiti su più anni, per realizzare 323 interventi direttamente collegati al Giubileo e altri 330 tecnicamente finanziati dall'Europa, tramite Pnrr, anche se molti di questi sono comunque legati al Giubileo, sono infatti i 500 milioni di euro del fondo chiamato Caput Mundi destinato alla riqualificazione di monumenti storici, come le fontane, già riqualificate infatti quelle del Pantheon, Trevi, e Piazza Navona.

E' la nuova Roma, che sta cambiando il proprio volto grazie ai lavori iniziati e conclusi dal sindaco Roberto Gualtieri.

Stesse parole usate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione di piazza Pia, un lavoro enorme, mai realizzato in così poco tempo in Italia: l'opera simbolo del Giubileo 2025. L'effetto finale è notevole, tra l'altro decisamente apprezzato da romani e turisti nelle giornate di festa, così come piazza Risorgimento, divenuta ora pedonale per il 75%, prima era al 52%, una piazza non più di transito ma per sostare, adiacente alla nuova via Ottaviano, la via d'accesso per eccellenza per i pellegrini, oggi completamente pedonalizzata, il primo modello di piazza lineare, ha spiegato il sindaco, che in questi giorni ha inaugurato anche San Giovanni, la cui porta santa è stata aperta da poco, oggi piazza pedonalizzata realizzata con pietre tradizionali romane, manto erboso e 12 fontane a raso per generare un effetto rinfrescante e rendere l'area più vivibile, tutte dotate di illuminazione per enfatizzare la facciata della basilica.

Aperta da poco anche piazza della Repubblica, così come le stazioni metro: già inaugurata la fermata di piazza di Spagna, non era più stata toccata dagli anni '80, a breve quelle di Ottaviano e Cipro.

Nel video gli interventi alla Stampa Estera di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma

