Il padiglione russo costa caro alla Biennale di Venezia: stop dell’Ue stop a 2 milioni di finanziamenti

Una battaglia che non si combatte con le armi, ma con l'arte e i finanziamenti. Bruxelles dichiara guerra alla Biennale di Venezia e chiede di congelare due milioni di euro di fondi europei. Al centro dello scontro, il contestato Padiglione russo. La Commissione Ue raccomanda all'Agenzia europea per la Cultura e l'Educazione di sospendere il contributo destinato alla Fondazione, dopo mesi di richieste di chiarimento rimaste senza l'esito auspicato. La Biennale si dice sorpresa di aver appreso la notizia dai social e non attraverso i canali ufficiali. In una nota precisa di aver risposto a tutte le richieste dell'Eacea e annuncia che valuterà ogni iniziativa per tutelare le proprie ragioni. Intanto, assicura che i programmi interessati proseguiranno, perché solo in parte finanziati con quei fondi.

Ad annunciare la decisione è stata la vicepresidente della Commissione europea, Henna Virkkunen: "La cultura finanziata con il denaro dei contribuenti – assevera - deve promuovere e difendere i valori democratici, valori che oggi non vengono rispettati dalla Russia". Il caso risale all'apertura della manifestazione artistica. L'Ue aveva avvisato, la Biennale ha tirato dritto e il 9 maggio ha inaugurato l'edizione 2026 con il Padiglione russo. Mettici che quel giorno era anche la Festa dell'Europa, Bruxelles non l'ha presa benissimo. La Fondazione difende la propria posizione: il Padiglione di Mosca non è aperto al pubblico – le installazioni sono attive ma nessuno può entrare – e così le sanzioni europee non vengono violate. Ma la strategia non è bastata a evitare l'irritazione europea.

Immediata la reazione della Lega, che parla di "diktat di Bruxelles" e chiede al governo di compensare con risorse nazionali i fondi destinati a sfumare. La raccomandazione dovrà ora essere formalizzata dall'Agenzia europea, ma è difficile che scelga diversamente: il destino dei due milioni appare ormai segnato. Al di là dei soldi, il significato è politico e destinato a segnare la storia dell'arte contemporanea.

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