Il Papa ha trascorso bene anche la scorsa notte.

"Anche la scorsa notte è trascorsa bene. Ulteriori informazioni in giornata". E' l'aggiornamento sulla salute del Papa da parte della sala stampa vaticana. Qualche ora più tardi, il portavoce vaticano Matteo Bruni ha riferito: "Papa Francesco ha riposato durante la notte. L'equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare. Dopo aver fatto colazione Sua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro".

