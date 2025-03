Il Papa ringrazia i sanitari nell'Angelus: "Sperimento premura e tenerezza"

Dopo una notte tranquilla Francesco continua le terapie farmacologiche e la fisioterapia sia respiratoria che motoria. Nel testo dell'Angelus, il quarto dato per scritto, il pontefice ha fatto un riferimento al suo lungo ricovero: "Anch'io sperimento la premura del servizio e la tenerezza della cura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore". Il Papa ha ricevuto al Gemelli il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il sostituto per gli Affari generali mons. Edgar Pena Parra.

