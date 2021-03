Il Partito Democratico alla ricerca del nuovo segretario: Enrico Letta rientra a Roma

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

L'assemblea nazionale è stata confermata per domenica, in modalità webinar, da remoto, per l'elezione del segretario nazionale del Pd. Zingaretti ha lasciato, accusando il partito, diviso in correnti, di pensare solo alle poltrone in un momento così grave per il Paese, e nei giorni si è fatta strada l'ipotesi di affidare il partito ad Enrico Letta, già presidente del Consiglio, prima che venisse defenestrato da Matteo Renzi. In un primo momento Letta aveva scartato l'ipotesi, visto che ha iniziato una nuova vita a Parigi, poi ha parlato di “48 ore per decidere”. E oggi è arrivato a Roma dalla Francia, dove insegna, e domani scioglierà la riserva, ha annunciato.







Un'altra candidata poteva essere Debora Serracchiani, voluta soprattutto dalle donne del Pd, che si sono sentite escluse dalla liste dei ministri forniti dal proprio partito, ma su Facebook ha scritto che “un consenso si sta raccogliendo attorno a Enrico Letta, e non ho remore a dire che ho apprezzato il lavoro che ha fatto da presidente del Consiglio, e che la sua solida reputazione internazionale è un valore aggiunto rilevante. Ciò che va chiesto al nuovo segretario è farsi garante di unità e pluralità”, ha concluso.