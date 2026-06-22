TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Il partito di Vannacci nega ancora una volta la fiducia al governo Meloni

Ziello: "A chi ci dice che ci mettiamo fuori dal centrodestra rispondo: ma chi vi dice che ci vogliamo entrare?"

di Francesca Biliotti
22 giu 2026

E' ancora scontro, tra centrodestra e vannacciani, alla Camera, dove si vota il Piano Casa, preceduto dall'ennesima fiducia. Fiducia che i seguaci del generale non concedono, ancora una volta. La fiducia poi comunque passa con 168 sì, anche se le opposizioni criticano la mancanza dei pareri nei tempi, col rappresentante del governo in Aula che ha chiesto una sospensione di 40 minuti per fornire tutti i pareri sugli ordini del giorno presentati al piano casa. Non convincono nemmeno i proclami, come le 100mila abitazioni promesse, anche se in dieci anni. Intanto nominato il commissario straordinario proprio per il piano casa, sarà Felice Squitieri, architetto, che dovrà eseguire la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale previsto dal decreto.

Nel video gli interventi alla Camera di Edoardo Ziello, deputato Futuro Nazionale, e di Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi-Sinistra




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia