Il partito di Vannacci nega ancora una volta la fiducia al governo Meloni

E' ancora scontro, tra centrodestra e vannacciani, alla Camera, dove si vota il Piano Casa, preceduto dall'ennesima fiducia. Fiducia che i seguaci del generale non concedono, ancora una volta. La fiducia poi comunque passa con 168 sì, anche se le opposizioni criticano la mancanza dei pareri nei tempi, col rappresentante del governo in Aula che ha chiesto una sospensione di 40 minuti per fornire tutti i pareri sugli ordini del giorno presentati al piano casa. Non convincono nemmeno i proclami, come le 100mila abitazioni promesse, anche se in dieci anni. Intanto nominato il commissario straordinario proprio per il piano casa, sarà Felice Squitieri, architetto, che dovrà eseguire la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale previsto dal decreto.

Nel video gli interventi alla Camera di Edoardo Ziello, deputato Futuro Nazionale, e di Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi-Sinistra







