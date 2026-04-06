LUTTO Il Pd di Coriano piange Alfio Gambuti: "Uomo di grande dedizione istituzionale" Storico amministratore e assessore, protagonista dello sviluppo urbanistico e ambientale del territorio

Il Pd di Coriano piange Alfio Gambuti: "Uomo di grande dedizione istituzionale".

Coriano piange Alfio Gambuti, figura di primo piano della vita politica e amministrativa locale. A ricordarlo è il Partito Democratico, che ne sottolinea il ruolo di protagonista nelle trasformazioni del territorio.

Assessore all’Urbanistica dal 1990, contribuì all’approvazione del PRG del 1991, affrontando fasi complesse della vita cittadina. Successivamente, con delega all’Ambiente, promosse iniziative decisive come la nascita dell’Ufficio Ambiente, l’avvio della raccolta differenziata e la tutela del Parco del Marano.

Negli anni ha continuato il suo impegno come assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, lavorando su viabilità e riqualificazione urbana. “Un uomo di grande dedizione istituzionale”, lo ricorda in una nota il Pd.

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