ELEZIONI Il PD di Rimini ufficializza i quattro nomi per le Regionali

Il PD di Rimini ufficializza i quattro nomi per le Regionali.

Il Partito Democratico riminese ha trovato una sintesi nella definizione del listino per le Regionali del 17 e 18 novembre prossimo. Arrivato il via libera dal coordinamento provinciale sui nomi di Emma Petitti, attuale presidente dell’assemblea legislativa regionale e candidata anche nel 2020, Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale di Riccione, Alice Parma, sindaca per due mandati a Santarcangelo, e William Raffaeli, ex primario ospedaliero.

