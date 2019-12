RIMINI Il Ponte di Tiberio diventa pedonale: al via la sperimentazione

Al via da oggi, 24 dicembre, la sperimentazione della pedonalizzazione del ponte di Tiberio che durerà per tutto il periodo natalizio fino al 7 di gennaio. Sarà consentito il passaggio delle biciclette. La sperimentazione, possibile grazie al nuovo assetto della circolazione di via Bastioni Settentrionali e via la Circonvallazione Occidentale, garantirà l’accesso al Borgo San Giuliano e ai suoi servizi.



