GENOVA Il ponte Morandi ritorna ad Autostrade Il viadotto sarà inaugurato a metà agosto

La gestione del ponte Morandi è stata riaffidata ad Autostrade per l’Italia. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato una lettera inviata al commissario per la ricostruzione del ponte di Genova, il sindaco Marco Bucci.

La gestione del viadotto da parte di Autostrade è prevista dalla Convenzione del 2007 che regola i rapporti tra lo Stato e la società controllata dalla famiglia Benetton. Si tratterebbe, riporta il Corriere, di un adempimento tecnico-giuridico, una strategia difensiva da parte del governo, un’azione di autotutela contro eventuali richieste di risarcimento danni.

“Ho firmato io la lettera che ho poi inviato al sindaco Bucci, per la procedura di collaudo, di consegna e di gestione post-consegna, che va al concessionario”, ha detto questa mattina la ministra Paola de Micheli durante trasmissione 24Mattino su Radio 24. Quindi, a meno di una revoca dell'ultimora, sarà Aspi a gestire il nuovo ponte, che dovrebbe essere inaugurato ai primi di agosto.

Ma i familiari delle vittime del 14 agosto 2018, quando il vecchio ponte Morandi crollo causando 43 vittime, non ci stanno. La portavoce del comitato dei familiari delle vittime ha commentato: «Ci aspettiamo la revoca entro il 14 agosto, e abbiamo chiesto che alla cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto non ci sia Autostrade».

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha commentato la vicenda su Facebook. "Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata – ha scritto il presidente - il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5s-Pd. Voi ridate il ponte ad Autostrade senza ottenere nulla. Noi continuiamo a lavorare per l'interesse dei liguri. E intanto per la tragedia del Morandi e per le sue 43 vittime nessuno ancora ha pagato. Mentre a Roma litigavate, noi in Liguria almeno abbiamo ricostruito il ponte. Forse abbiamo ringhiato meno di voi... ma visti i risultati...".



